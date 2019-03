Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tendiert freundlich

Wien (APA) - In einem verhaltenem europäischen Börsenumfeld hat sich die Wiener Börse am Montagnachmittag freundlich präsentiert. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.073,43 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 11,73 Punkten bzw. 0,38 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,20 Prozent, FTSE-100/London +0,75 Prozent und CAC-40/Paris +0,67 Prozent.

Konjunkturdaten lieferten kaum marktbewegende Impulse. Die Erzeugerpreise der Industrie stiegen in der EU im Jänner gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Österreich lag genau im EU-Durchschnitt. In der Eurozone wurde nur der Indikator für die Anlegerstimmung veröffentlicht, der sich nach mehreren Rückgängen in Folge im März etwas aufhellte.

Bei den Einzelwerten kletterten die Aktien von Rosenbauer mit plus 4,17 Prozent bei 45,00 Euro auf ein Vier-Monats-Hoch. Auch Lenzing legten um 4,19 Prozent zu.

Daneben gewannen die Aktien von Immofinanz um über ein Prozent. Der Immobilienkonzern steigerte den Vermietungsgrad seines Bestandsportfolios im Geschäftsjahr 2018 auf eine neue Rekordmarke von 95,8 Prozent.

Unterdessen legten die Porr-Werte um 1,37 Prozent zu. Der heimische Baukonzern übernimmt die niederösterreichische Brunnenbaufirma Reisinger. Die grundsätzliche Einigung mit den Eigentümern des Familienbetriebs sei im Februar erfolgt, im April soll der Kauf abgeschlossen werden.

Ans Ende der Kurstafel fielen hingegen die Aktien von EVN (minus 1,53 Prozent) und von Polytec (minus 1,14 Prozent).

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.084,80 Punkten, das Tagestief lag um etwa 13.45 Uhr bei 3.063,79 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 1.550,50 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 25 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.198.866 (Vortag: 1.628.402) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 30,197 (44,20) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 125.964 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,20 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA307 2019-03-04/14:28