Drogendealer-Bande in Klagenfurt-Land ausgeforscht

Ferlach/Wolfsberg (APA) - Eine fünfköpfige Drogenbande ist von der Polizei in Kärnten ausgehoben worden. Die Mitglieder der Bande sollen in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) und Klagenfurt gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt haben. Mit dem Verkauf von Heroin, Cannabis und Kokain sollen sie in der Zeit von Dezember 2017 bis Jänner 2019 rund 39.000 Euro lukriert haben, teilte die Polizei am Montag mit.

Am Samstag hatte die Polizei gleich mehrere Hausdurchsuchungen in den Gemeinden Ferlach und Ebenthal durchgeführt. Dabei wurde der mutmaßliche Haupttäter, ein 25-jähriger Kärntner, festgenommen. Seine Komplizen, drei 19-Jährige und ein 22-Jähriger, wurden auf freiem Fuß angezeigt. Bei diesen Einsätzen wurden 30 Gramm Heroin, fünf Gramm Kokain, 170 Gramm Cannabis und fünf Gramm MDMA sowie zahlreiche suchtgifthaltige Medikamente sichergestellt. Auch Digitalwaagen, Verpackungsmaterial, Streckmittel, mehrere Wasserpfeifen und 2.500 Euro Bargeld wurde beschlagnahmt. In einer Wohnung in Ebenthal fanden die Beamten außerdem ein Magazin für einen Karabiner mit insgesamt vier Schuss Munition.

Laut Polizei hatte der 25-Jährige über einen slowenischen Kontaktmann Drogen gekauft und in Kärnten weiterverkauft. Dabei halfen ihm auch seine vier Mittäter.

Unabhängig von diesem Fall gelang der Kärntner Polizei am Montag ein weiterer Schlag gegen die Drogenkriminalität: Ein 38-jähriger Slowene wurde an seinem Arbeitsplatz in Wolfsberg festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Er soll in der Zeit von April bis Dezember 2018 etwa 700 Gramm Heroin über den Grenzübergang Lavamünd nach Österreich geschmuggelt und hier an einen Dealer verkauft haben.