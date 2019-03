Deutscher klammerte sich von außen an anfahrenden Zug

Wittenberg (APA/dpa) - Ein Mann hat sich von außen an die Tür eines anfahrenden Zuges in Wittenberg geklammert, um mitzufahren. Der Lokführer erkannte das gefährliche Manöver am späten Sonntagabend und stoppte die Regionalbahn, wie die Bundespolizei am Montag in Magdeburg mitteilte. Der Mann habe daraufhin die Zugtür mit einem Stein zerschlagen und sei geflohen.

Es war nicht der erste Ärger, den die Bahnbesatzung mit ihm hatte: Er saß ursprünglich ganz regulär im Zug. Weil er dort verbotenerweise auf der Toilette rauchte, musste er die Bahn verlassen - und hängte sich draußen an die Tür. Die Bundespolizei sucht Zeugen, um den Mann ausfindig zu machen.