IAEA: Nordkoreanischer Atomreaktor seit Monaten außer Betrieb

Wien (APA/Reuters) - Der für die Plutonium-Produktion nutzbare Reaktor der nordkoreanischen Atomanlage Yongbyon ist nach Einschätzung der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) seit Anfang Dezember außer Betrieb. Zum Iran hielt die IAEA am Montag erneut fest, dass sich das Land trotz des US-Ausstiegs weiterhin an das Wiener Abkommen zur Kontrolle seines umstrittenen Nuklearprogramms hält.

Einen Grund, warum der nordkoreanische Reaktor zumindest drei Monate nicht in Betrieb war, nannte die in Wien ansässige UNO-Behörde nicht. Eine weitere Anlage in dem Atomkomplex, in der mutmaßlich ebenfalls waffentaugliches Uran angereichert werde, scheine aber zu produzieren, sagte IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano in einer Rede vor dem Gouverneursrat der Organisation weiter. Auch werde weiterhin an einem Leichtwasser-Forschungsreaktor gebaut.

Die Demontage von Yongbyon war eines der zentralen Themen des Gipfeltreffens von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in der vergangenen Woche. Trump brach das Treffen in Hanoi vorzeitig ab, weil Kim nach Darstellung des US-Präsidenten nicht zu hinreichenden Zugeständnissen bereit war.

Die IAEA hat keinen Zugang zu den Anlagen, seit Nordkorea 2009 die UNO-Inspektoren des Landes verwies. Die Einschätzungen basieren seither auf Satellitenbeobachtungen. Unabhängige Experten, die sich ebenfalls auf Satellitendaten stützen, vermuten technische Probleme an dem Fünf-Megawatt-Reaktor.

Bei ihrem ersten Gipfel vor acht Monaten in Singapur hatten Trump und Kim die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als Ziel vereinbart. Konkrete Ergebnisse hatten aber weder die folgenden Gespräche beider Seiten noch der zweite Gipfel in Vietnam erbracht. Die IAEA hat angeboten, jedwede Vereinbarung zu den nordkoreanischen Atomanlagen zu überwachen. Als Zeichen, dass Nordkorea es mit der atomaren Abrüstung ernst meine, hatte das abgeschottete Land 2018 Tunnel in seiner Atomtestanlage gesprengt. Allerdings wurden nur wenige handverlesene ausländische Journalisten und keine Experten ins Land gelassen, um die Sprengungen in Punggye-ri zu beobachten.

„Der Iran setzt seine atombezogenen Verpflichtungen unter dem Joint Comprehensive Plan of Action um“, bekräftigte Amano unter Verwendung der offiziellen Bezeichnung des Atom-Deals zwischen ursprünglich allen fünf UNO-Vetomächten (USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien) sowie Deutschland mit Teheran. Die IAEA ist mit der Überwachung des Atom-Deals, der den Bau einer iranischen Atombombe verhindern soll, betraut.

Das im Jahr 2015 in Wien unterfertigte Abkommen sieht strenge Kontrollen des iranischen Atomprogramms vor, im Gegenzug für die Lockerung der Wirtschaftssanktionen gegen den Iran. Die USA sind aber im Vorjahr aus dem Deal ausgestiegen und wollen diesen mit eigenen Sanktionen zum Scheitern bringen. Amano bezeichnete es laut einer IAEA-Aussendung als „wesentlich“, dass der Iran seine Verpflichtungen weiterhin zur Gänze erfülle. Er berichtete, dass die IAEA weiterhin die Verwendung von radioaktivem Material durch den Iran überprüfe und diesbezügliche auch Handlungen setze. Die Wiener Behörde sei diesbezüglich „unparteiisch, unabhängig und objektiv“ tätig, unterstrich Amano.

Seit Beginn ihrer Inspektionen im Rahmen des Atom-Deals im Jänner 2016 hat die IAEA keine Verstöße der Islamischen Republik gegen die Auflagen des Vertrages festgestellt. Die USA sind im Mai 2018 einseitig aus dem internationalen Abkommen ausgetreten. US-Präsident Donald Trump hat inzwischen in zwei Schritten Wirtschaftssanktionen gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt. Die EU hält an dem Abkommen fest, ebenso wie China und Russland. Deutschland, Frankreich und Großbritannien gründeten eine Zweckgesellschaft, um trotz der US-Sanktionen weiter Handel mit dem Iran zu ermöglichen. Auch der Iran will sich an den Deal halten.

