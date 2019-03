Schlepper aus Österreich in Slowenien festgenommen

Novo Mesto/Linz (APA) - Die slowenische Polizei hat am Samstag einen Schlepper aus Österreich festgenommen, der in seinem Pkw mit oberösterreichischem Kennzeichen sechs Iraker chauffierte. Der 38-jährige österreichische Staatsbürger sei am Abend bei einer Polizeikontrolle im Ort Bizeljsko im Grenzgebiet im Osten des Landes gestoppt worden, teilte die Polizei aus Novo Mesto am Montag mit.

Wie eine Polizeisprecherin zur APA sagte, ist der Peugeot des mutmaßlichen Schleppers, mit dem er die Flüchtlinge ins Innere des Landes bringen wollte, in Linz-Land zugelassen. Die Iraker hätten die slowenisch-kroatische Grenze zuvor zu Fuß überquert, hieß es. Gegen den Österreicher wurde wegen Schlepperei die U-Haft verhängt, die Flüchtlinge wurden laut der Polizei den kroatischen Behörden übergeben.