US-Rentenmarkt zur Eröffnung kaum bewegt

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Nur in den längeren Laufzeiten legten die Kurse etwas zu. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Es stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im weiteren Handelsverlauf werden nur Kennzahlen zu den Bauausgaben in den USA veröffentlicht.

Hinweise auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen China und den USA belasteten die Kurse nicht. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf der Handelsgespräche geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von „substanziellen Fortschritten“ die Rede.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 1/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,54 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 4/32 Punkte auf 99 Punkte. Sie rentierten mit 2,74 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 11/32 Punkte auf 97 30/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,10 Prozent.