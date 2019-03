Früherer SPÖ-Landeschef als Bürgermeister von Wieselburg im Gespräch

Wieselburg (APA) - Der frühere Landeschef der niederösterreichischen SPÖ und Landesvize Josef Leitner (47) ist als neuer Bürgermeister von Wieselburg (Bezirk Scheibbs) im Gespräch. Er soll laut einem Online-Bericht der Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) vom Montag auf Günther Leichtfried folgen. Der 69-Jährige tritt nach fast 22 Jahren im Amt ab.

„Ich habe alle Bediensteten, Gemeindemandatare und Nachbarbürgermeister über diesen von mir sehr gut überlegten und schon seit längerem geplanten Schritt heute informiert“, wurde der scheidende Stadtchef zitiert. Leitner ist laut NÖN der „Wunschkandidat“ Leichtfrieds. Als Termin für die Wahl des neuen Bürgermeisters kursiert der 10. April.

„Ich habe Menschen, die einfach nicht aufhören und gehen können, immer belächelt“, sagte Leichtfried zum ORF Niederösterreich. Nun sei er „schon fast selbst auf diese Schiene geraten“. Es sei daher „Zeit, Platz für jüngere Kollegen zu machen“. Leichtfried war von Dezember 1999 bis April 2013 auch Abgeordneter zum niederösterreichischen Landtag und dabei ab März 2010 Klubobmann der SPÖ.

Leitner zog 1996 in den Wieselburger Gemeinderat ein, von 2000 bis 2008 war er Wirtschaftsstadtrat. Danach stand er bis 2013 an der Spitze der niederösterreichischen SPÖ und war Landeshauptmann-Stellvertreter. Nach der Landtagswahl vom 3. März 2013 trat Leitner noch in der Nacht zurück. Die Landesgruppe hatte mit 21,6 Prozent das historisch schlechteste Ergebnis im Bundesland eingefahren. 2015 kehrte Leitner in den Wieselburger Gemeinderat zurück.