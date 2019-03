Türkisches Gericht lässt Anklage gegen Intellektuellen Kavala zu

Istanbul/Ankara (APA/dpa) - Ein türkisches Gericht hat die Anklage gegen den seit fast 500 Tagen inhaftierten Intellektuellen Osman Kavala und zahlreiche weitere Oppositionelle zugelassen. Die Staatsanwaltschaft fordere lebenslange Haft, sagte sein Anwalt Ilkan Koyuncu der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Kavala und 15 weiteren Angeklagten wird unter anderem versuchter Umsturz der Regierung im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Anklageschrift vor eineinhalb Wochen vorgelegt, durch die Zulassung des Gerichts in Istanbul kommt es nun zum Prozess. Ein Datum für die Verhandlung steht noch nicht fest.

Weitere Angeklagte sind der ehemalige Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“, Can Dündar, der prominente Schauspieler Mehmet Ali Alabora, die Generalsekretärin der Türkischen Architektenkammer, Mücella Yapici, und der bekannte Anwalt Can Atalay. Dündar lebt im Exil in Deutschland. Alabora hält sich ebenfalls im Ausland auf.

Die Gezi-Proteste hatten sich im Sommer 2013 an einem Bauprojekt im Istanbuler Zentrum entzündet. Sie weiteten sich aus zu landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Politik des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Regierung ließ die Proteste brutal niederschlagen.

Kavala war im Oktober 2017 festgenommen und Anfang November verhaftet worden. Seine lange U-Haft hatte international für Kritik gesorgt. Der prominente Geschäftsmann ist außerdem im Vorstand mehrerer türkischer zivilgesellschaftlicher Organisationen.