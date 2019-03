Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

In Syrien wurde ein Österreicher gefangen genommen

Wien - Im Internet gibt es seit kurzem ein Video, das einen Mann aus Österreich zeigt. Der Mann ist möglicherweise ein IS-Kämpfer. Im Video sagt der Mann, dass er aus Wien stammt. Kurdische Kämpfer haben ihn in Syrien gefangen genommen. Der Mann ist ein österreichischer Staatsbürger mit türkischen Wurzeln. Das hat das österreichische Innenministerium bestätigt. Was mit dem Mann passieren wird, weiß man noch nicht. Wenn er nach Österreich gebracht wird, dann wird gegen ihn wahrscheinlich wegen Terrorismus ermittelt.

Erklärung: IS

IS ist die Abkürzung von Islamischer Staat. So nennt sich eine besonders grausame Terror-Organisation. In den Ländern Syrien und Irak hat der IS sehr viele Menschen getötet. Vor einigen Jahren war der IS sehr stark und eroberte große Teile von den Ländern Syrien und Irak. Zum Kampf gegen den IS haben die USA und andere Länder Soldaten nach Syrien geschickt. Auch kurdische Kämpfer kämpfen gegen den IS. Jetzt ist der IS sehr schwach. Viele glauben auch, dass der IS jetzt besiegt ist.

Im Land Syrien ist ein Mann aus Österreich gefangen worden

Wien - Im Land Syrien haben kurdische Kämpfer viele Kämpfer vom IS gefangen genommen. Unter den Gefangenen ist auch ein Mann aus Österreich. Der Mann ist vielleicht auch ein Kämpfer vom IS. Man sieht ihn in einem Video im Internet. Der Mann sagt in dem Video, dass er aus Wien kommt. Er ist österreichischer Staatsbürger mit türkischer Abstammung. Das sagt das österreichische Innen-Ministerium. Man weiß noch nicht, was mit dem Mann passieren wird. Wird er nach Österreich gebracht, dann wird er vielleicht als Terrorist angeklagt.

Erklärung: IS

IS ist die Abkürzung von Islamischer Staat. Der IS ist eine Terror-Organisation. Der IS sehr viele Menschen getötet. Früher war der IS sehr stark. Er eroberte große Teile von den Ländern Syrien und Irak. Zum Kampf gegen den IS schickten viele Länder Soldaten nach Syrien. Auch kurdische Kämpfer kämpfen noch gegen den IS. Jetzt ist der IS sehr schwach. Viele glauben auch, dass der IS jetzt besiegt ist.

Farbenfroher Karneval in Rio auf dem Höhepunkt

Rio de Janeiro - In Rio de Janeiro in Brasilien findet zurzeit der weltberühmte Karneval statt. Im Karneval treten 14 Samba-Tanzschulen gegeneinander in einem Tanzwettbewerb an. Jede Tanzschule nimmt mit über 1.000 Mitgliedern an dem Tanzwettbewerb teil. Die Tänzer und Tänzerinnen haben prächtige und bunte Kostüme an. Viele Touristen reisen extra für den Karneval nach Rio.

In Rio wird beim Karneval wieder Samba getanzt

Rio de Janeiro - In der Stadt Rio de Janeiro im Land Brasilien findet wieder der Karneval statt. Der Karneval in Rio ist auf der ganzen Welt bekannt. Beim Karneval gibt es den jährlichen Samba-Tanz-Wettbewerb. Die Tänzer und Tänzerinnen haben dabei auffällige bunte Kostüme an. Viele Menschen aus der ganzen Welt kommen extra nach Rio, um den Karneval zu sehen.

Ein Schwan verirrte sich auf eine Wiener Brücke

Wien - Ein aufgeregter Schwan hat sich am Sonntag in der Früh auf die Floridsdorfer Brücke in Wien verirrt. Der Schwan lief dort auf der Fahrbahn herum. Zum Glück war um diese Uhrzeit nur wenig Verkehr auf der Brücke, deshalb ist dem Schwan nichts passiert. Polizisten wollten ihn einfangen, aber er wehrte sich dagegen. Schließlich konnten die Polizisten den Schwan beruhigen und in fangen. Die Polizisten brachten ihn zur Donauinsel und ließen ihn dort frei.

Polizisten retteten einen verirrten Schwan

Wien - Ein Schwan hat sich am Sonntag in der Früh auf eine Brücke in Wien verirrt. Er lief dort auf der Fahrbahn herum. Zum Glück fuhren in der Früh nur wenige Autos auf der Brücke. Dem Schwan ist nichts passiert. Polizisten wollten ihn retten. Sie versuchten, ihn einzufangen. Aber der Schwan wehrte sich. Schließlich schafften es die Polizisten und fingen den Schwan ein. Sie ließen ihn auf der Donauinsel wieder frei.

In Seefeld in Tirol ist die nordische Ski-WM zu Ende gegangen

Seefeld - Die nordische Ski-WM ist am Sonntag in Seefeld in Tirol zu Ende gegangen. Für Österreich nahmen 26 Sportler teil. Sie traten zum Beispiel in den Bewerben Ski-Springen und Ski-Langlauf an. Insgesamt gewannen die Österreicher 9 Medaillen, viermal Silber und fünfmal Bronze. Bei der nordischen Ski-WM gab es aber einen großen Doping-Skandal. 5 Spitzen-Sportler wurden kurzzeitig festgenommen. Darunter die beiden österreichischen Ski-Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke. Nach diesem Skandal haben auch 2 österreichische Rad-Profis zugegeben, gedopt zu haben.

Erklärung: Doping

Einige Mittel und Medikamente machen den Körper stärker. Man kann dann mehr leisten. Zum Beispiel länger rennen oder mehr Gewicht tragen. Diese Mittel sind im Sport verboten. In einem Wettkampf ist es unfair, solche Stoffe zu nehmen. Wenn man es trotzdem macht, nennt man das Doping. Für Doping gibt es im Sport lange Sperren. Man kann für Doping auch ins Gefängnis kommen.

Im Bundesland Tirol ist die nordische Schi-WM zu Ende gegangen

Seefeld - Die nordische Schi-WM hat im Ort Seefeld im Bundesland Tirol stattgefunden. Am Sonntag ist sie zu Ende gegangen. Für Österreich nahmen 26 Sportler teil. Sie traten zum Beispiel in den Bewerben Schi-Springen und Schi-Langlauf an. Insgesamt gewannen die Österreicher 9 Medaillen in Seefeld. Bei der nordischen Schi-WM gab es aber auch einen Doping-Skandal. 5 Sportler wurden festgenommen. 2 von diesen Sportlern waren Schi-Langläufer aus Österreich. Sie heißen Dominik Baldauf und Max Hauke.

Erklärung: Doping

Manche Mittel und Medikamente machen den Körper stärker. Man kann dann mehr leisten. Zum Beispiel länger rennen oder mehr Gewicht tragen. Diese Mittel sind im Sport verboten. In einem Wettkampf ist es unfair, solche Mittel zu nehmen. Wenn man es trotzdem macht, nennt man das Doping. Für Doping gibt es im Sport hohe Strafen und lange Sperren.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++