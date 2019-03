IS-Kämpfer verhandeln um verschleppten Priester Dall‘Oglio - Medien

Rom (APA) - Radikale Islamisten verhandeln um die Befreiung des vor fünf Jahren in Syrien verschleppten Jesuitenpaters Paolo Dall‘Oglio. Die Verhandlungen werden für insgesamt noch 24 Geiseln in den Händen der Islamisten geführt, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA, die sich auf kurdisch-syrische Militärquellen bezog.

Der sogenannte „Islamische Staat“ (IS) würde auch über die Freilassung des 2012 entführten britischen Fotografen John Cantlie und einer Krankenschwester des Roten Kreuzes aus Neuseeland verhandeln. Dafür wollen IS-Kämpfer das von den kurdischen Kräften und von den USA belagerte Gebiet frei verlassen können, hieß es.

Pater Dall‘Oglio war am 29. Juli 2013 in Raqqa entführt worden. Er arbeitete 30 Jahre lang in Syrien, bevor er entführt wurde. 2012 wurde er von der Regierung Bashar Al-Assads ausgewiesen. Wenige Wochen vor seiner Geiselnahme kehrte er in das Bürgerkriegsland zurück. Dort leitete er zuletzt das Kloster Deir Mar Musa al-Habashi nördlich von Damaskus. Er setzte sich unter anderem für den Dialog mit Muslimen ein. Papst Franziskus hatte sich mehrmals für Dall‘Oglios Freilassung eingesetzt.