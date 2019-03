Zu heiße Glühbirne: Dachgeschoßwohnung in Vorarlberg ausgebrannt

Lustenau (APA) - In Lustenau ist am Montagvormittag eine Dachgeschoßwohnung in der Roseggerstraße ausgebrannt. Laut Brandermittlern dürfte die Wärmeabstrahlung einer Glühbirne die Zwischendecke entzündet haben. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und vermied dadurch ein Übergreifen der Flammen auf die darunter gelegene Wohnung. Die Schadenshöhe stand vorerst nicht fest.