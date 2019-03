Wiener Börse (Einheitswerte) - startup300 sackt über drei Prozent ab

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Montag vier Kursgewinnern einem -verlierer und fünf unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren HTI High Tech Industries AG mit 11.850 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Volksbank Vorarlberg PS mit plus 15,48 Prozent auf 35,80 Euro (50 Aktien), SW Umewelttechnik AG mit plus 5,29 Prozent auf 17,90 Euro (25 Aktien) und HTI High Tech Industries AG mit plus 5,26 Prozent auf 0,40 Euro (11.850 Aktien).

Die größten Verlierer waren Rath AG mit minus 0,90 Prozent auf 22,00 Euro (300 Aktien), Frauenthal Holding AG unverändert bei 25,00 Euro (100 Aktien) und K Industries AG unverändert bei auf 54,60 Euro (187 Aktien).

Im direct market plus sackten die Aktien von startup300 (120 Stück) um 3,61 Prozent auf 8,00 Euro ab. Damit liegen die Aktien des Start-ups zwei Euro unter dem Ausgabepreis am ersten Handelstag im Jänner.