Baucontainer in Eisenstadt leergeräumt - Vierstelliger Schaden

Eisenstadt (APA) - Einbrecher haben am Wochenende in Eisenstadt einen Baucontainer leergeräumt. Die Täter schnitten die Sicherungsklammern auf und nahmen sämtliches im Container gelagertes Bauwerkzeug mit, berichtete die Polizei am Montag. Die Unbekannten hinterließen einen Schaden im hohen, vierstelligen Bereich.

Bezüglich der Täter gebe es derzeit keine Hinweise, hieß es von der Landespolizeidirektion Eisenstadt. Die Bauarbeiter hatten sich am Donnerstag in ein verlängertes Wochenende begeben. Montagfrüh bemerkten sie, dass das Werkzeug fehlte.