Mehr als hundert Waldbrände im Norden Spaniens

Madrid (APA/AFP) - Im Norden Spaniens haben zahlreiche Einsatzkräfte am Montag gegen mehr als hundert Waldbrände gekämpft. Allein in der Region Asturien zählten die Behörden 99 Brände, im benachbarten Kantabrien waren es 18 Feuer. Angeheizt wurden sie von ungewöhnlich warmen Wetter und starken Winden. In Asturias größter Stadt Gijon herrschten am Sonntag 25 Grad Celsius.

Verletzt wurde bis Montag niemand, doch riefen die Behörden die Einwohner zu erhöhter Wachsamkeit auf. Besonders in Asturien herrsche überall „sehr hohe“ bis „extreme“ Brandgefahr. Im Sommer gehören Waldbrände in Spanien zur Tagesordnung, besonders im trockenen Süden des Landes. Brände im Winter und zudem in den regnerischeren Gebieten an der nordspanischen Atlantikküste sind dagegen ungewöhnlich.