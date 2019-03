Pensionist beim Baumschneiden im Bezirk Tulln getötet

Kirchberg am Wagram (APA) - Vor den Augen seiner Ehefrau ist am Montagvormittag ein Pensionist im Gemeindegebiet von Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) ums Leben gekommen. Der Stamm einer 15 Meter hohen Esche hatte den 68-Jährigen getroffen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Der Notarzt von „Christophorus 2“ konnte nur mehr den Tod des Mannes durch Polytrauma feststellen.

Nach Polizeiangaben war der Pensionist mit einer Kettensäge an der Arbeit. Er wurde vom untere Ende des Baumstammes im Bereich des Oberkörpers getroffen. Der 68-Jährige erlitt derart schwere Verletzungen im Brustbereich, dass er noch an der Unfallstelle starb.