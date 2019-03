US-Börsen zur Eröffnung einheitlich befestigt

New York (APA) - Die US-Börsen haben sich am Montag kurz nach Handelsbeginn einheitlich mit Kursgewinnen gezeigt. Gegen 16.05 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 51,90 Einheiten oder 0,20 Prozent auf 26.078,22 Zähler. Der S&P-500 Index stieg um 10,00 Punkte oder 0,36 Prozent auf 2.813,69 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte um 40,35 Punkte oder 0,53 Prozent auf 7.635,70 Einheiten zu.

Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgte für Optimismus an den Märkten. Medienberichten zufolge bereiten die US-Vertreter ein endgültiges Abkommen vor, das noch im März von den Präsidenten beider Staaten besiegelt werden könnte.

Richtungsweisenden Konjunkturdaten blieben zum Wochenauftakt rar gesät. Die Bauausgaben in den USA sind im Dezember um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

Unter den Einzelwerten legten die Aktien von Amazon um 1,76 Prozent zu. Einem Zeitungsbericht zufolge plant Amazon, zahlreiche Supermärkte in US-amerikanischen Großstädten zu eröffnen. Die erste Filiale soll noch heuer in Los Angeles in Betrieb gehen. Der Konzern soll auch den Kauf lokaler Supermarktketten in Erwägung ziehen.

Unterdessen will der Elektroautohersteller Tesla kommende Woche eine neue Modellvariante vorstellen - einen SUV auf Basis seines Model 3. Tesla-Papiere verbilligten sich kurz nach Handelsbeginn um 1,96 Prozent.

Der Bergbaukonzern Newmont Mining hat ein Übernahmeangebot des Konkurrenten Barrick Gold in Höhe von knapp 18 Milliarden US-Dollar abgelehnt. Stattdessen schlägt Newmont Barrick eine Zusammenarbeit in Nevada im Rahmen eines Joint Ventures vor. Die Newmont-Aktien sanken um 0,35 Prozent, die Barrick-Papiere um 0,73 Prozent.

Die Aktien von Kraft Heinz legten um 1,76 Prozent zu, nachdem die Investmentbank Morgan Stanley die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns von „Underweight“ auf „Equal Weight“ hochgestuft hatte. Mittlerweile seien die schwierigen Bedingungen für das Unternehmen im Aktienkurs eingepreist, schrieb Analystin Dara Mohsenian in ihrer Studie.

