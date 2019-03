Ukrainische Polizei fand Abhöranlage beim Wahlfavoriten Selenski

Kiew (APA/dpa) - Wenige Wochen vor der Präsidentenwahl in der Ukraine ermittelt die Polizei, ob der Favorit Wladimir Selenski in seiner Wahlkampfzentrale abgehört worden ist. Unter dem Dach des Bürogebäudes im Kiewer Stadtzentrum sei eine Abhöranlage gefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Es gebe aber noch keine Spur zu möglichen Tätern.

Den Tätern drohen bis zu vier Jahre Gefängnis. Der 41 Jahre alte Selenski, der als Schauspieler und Komiker in der Ukraine bekannt ist, kommentierte den Fund bisher nicht.

Aktuellen Umfragen zufolge kann Selenski bei der Wahl am 31. März auf mehr als 25 Prozent der abgegebenen Stimmen hoffen. Auf Amtsinhaber Petro Poroschenko fielen nach Angaben mehrerer Erhebungen bis zu 17,5 Prozent. Die Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko könnte bis zu 18 Prozent der Stimmen holen. Eine Stichwahl im April gilt als sehr wahrscheinlich