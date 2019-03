Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis erholt sich leicht

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Montagnachmittag etwas erholt, nachdem die Ölpreise am Freitag merklich unter Druck geraten waren. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 56,70 Dollar und damit um 1,61 Prozent mehr als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 66,01 Dollar gehandelt.

Experten verwiesen auf die Entwicklung der Bohrlöcher in den USA. Am Freitagabend hatte die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes einen Rückgang der aktiven Bohrlöcher auf 843 nach zuvor 853 gemeldet. Außerdem wurde auf die geringere Fördermenge der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) verwiesen.

Darüber hinaus könnte es in Algerien demnächst zu Produktionsausfällen kommen, schreibt der Commerzbank-Experte Eugen Weinberg. Dort habe es am Wochenende Massenproteste gegeben, nachdem der betagte Staatspräsident Bouteflika ankündigt hatte, bei den im kommenden Monat anstehenden Wahlen für eine fünft Amtszeit zu kandidieren, heißt es weiter.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag auf 65,32 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Donnerstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 65,28 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.284,50 Dollar und damit unter dem Schlusskurs von Freitag von 1.295,00 Dollar. Damit fällt er auf ein Fünf-Wochentief. Schon am Freitag ist der Goldpreis unter die psychologisch wichtige Marke von 1.300 Dollar gefallen. Der Rückgang ging mit den größten Tagesabfluss aus den Gold-ETFs heuer einher, schreibt der Commerzbank-Experte Eugen Weinberg.