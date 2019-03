Dieb erbeutete bei Karneval in Rio fast 60 Handys

Sao Paulo (APA/dpa) - Ein Mann hat die ausgelassene Stimmung beim Straßenkarneval in der brasilianischen Metropole Sao Paulo ausgenutzt und Medienberichten zufolge gleich 58 Handys gestohlen. Der 35-jährige Kolumbianer ging der Polizei aber ins Netz, wie das Nachrichtenportal G1 am Sonntag (Ortszeit) berichtete. Eine Frau konnte ihr gestohlenes Telefon orten und gab den Beamten den Standort durch.

Unter der Adresse trafen die Polizisten auf den Mann in einem Auto mit gefälschtem Kennzeichen und fanden die Handys, andere elektronische Geräte und gut 700 Real (etwa 156 Euro) in bar. In vielen Städten Brasiliens wird in diesen Tagen Karneval unter freiem Himmel gefeiert - mit Konzerten sowie Musik- und Tanzgruppen, die durch die Straßen ziehen und von Tausenden Menschen begleitet werden. Zudem zeigen die zahlreichen Sambaschulen in Paraden ihr Können. Weltberühmt sind die Auftritte der besten Schulen von Rio de Janeiro, die am Freitagabend begannen.