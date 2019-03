Budapester Börse schließt klar fester nach 4 Verlusttagen in Folge

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Montag nach dem jüngsten Abwärtsschub deutlich fester geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX steigerte sich um 1,05 Prozent auf 40.593,48 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 15,85 (zuletzt: 13,5) Mrd. Forint.

Zum Wochenstart konnte der BUX damit seine jüngste Minusserie beenden, nachdem er zuvor vier Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch an den internationalen Leitbörsen gab es am Berichtstag Kursgewinne zu sehen. Die Aussicht auf weitere Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit wurden international positiv aufgenommen.

Unter den Einzelwerten in Budapest schlossen Gedeon Richter mit einem Kursplus von 0,19 Prozent auf 5.280 Forint. Die Analysten von der Raiffeisen Centrobank (RCB) bekräftigten für die Pharmaaktie ihre Kaufempfehlung „Buy“ und revidierten ihr Kursziel auf 6.200 Forint etwas nach unten. Die Titel werden mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zu den Aktien des Branchenkollegen gehandelt, hieß es von den Experten.

Unter den weiteren Schwergewichten schlossen die Titel der OTP Bank sehr fest mit plus 1,5 Prozent. Die MOL-Aktie verteuerte sich um 1,3 Prozent. MTelekom befestigten sich um 0,3 Prozent.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 469,50 468 MOL 3.250 3.210 OTP Bank 12.000 11.820 Gedeon Richter 5.280 5.270 ~

~ ISIN XC0009655090 ~ APA428 2019-03-04/17:16