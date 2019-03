Wiener Rentenmarkt im Späthandel fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Montagnachmittag klar fester gezeigt. Vor allem am längeren Ende wurden Renditenabschläge und damit Kurszugewinne verbucht. Der Euro-Bund-Future notierte ebenfalls im Plus.

Hinweise auf Fortschritte bei den Handelsverhandlungen zwischen China und den USA belasteten die Kurse nicht. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf der Handelsgespräche geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von „substanziellen Fortschritten“ die Rede.

In den USA rückten am Nachmittag Konjunkturdaten in den Fokus: Die Bauausgaben sanken im Dezember um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

Um 16.40 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 165,44 um 22 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (165,22). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,44. Das Tageshoch lag bisher bei 165,62, das Tagestief bei 165,01, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 61 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 821.000 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,26 (zuletzt: 1,28) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,51 (0,54) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,05 (-0,04) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,44 (-0,44) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 46 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 45 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 34 (34) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,57 105,85 1,26 105,45 105,5 Bund 29/02 10 0,50 99,87 99,92 0,51 99,77 103,08 Bund 24/10 5 1,65 109,56 109,73 -0,05 109,6 100,83 Bund 21/09 2 3,5 110,03 110,08 -0,44 110,03 106 ~