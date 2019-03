Karfreitag: Mödling gibt allen Mitarbeitern der Stadtgemeinde frei

Mödling (APA) - In Mödling werden künftig alle Mitarbeiter der Stadtgemeinde am Karfreitag freihaben. Darauf haben sich die Koalitionspartner Volkspartei und Grüne verständigt. Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP) stellte einen entsprechenden Gemeinderatsschluss für kommenden Samstag in Aussicht. „Es geht um Respekt“, betonte der Stadtchef erneut.

Beschlossen werden soll der freie Karfreitag im Rahmen der nächsten zweitägigen Gemeinderatssitzung, die am Freitag und Samstag stattfindet. Zuvor hatte der Mödlinger Bürgermeister Sonderurlaub für protestantische Mitarbeiter angekündigt. Durch das Übereinkommen mit den Grünen und den Gemeinderatsbeschluss sollen aber nun alle Beschäftigten der Stadtgemeinde am Karfreitag freihaben.

Zu bedenken gab Hintner indes, dass zu klären sei, wie mit dem jüdischen Feiertag Jom Kippur umgegangen werde: Die bestehende Regelung würde vor dem Europäischen Gerichtshof nicht halten, meinte der Mödlinger Stadtchef.