Tiroler SP-Klubvorsitz: Bundespartei will sich nicht eingemengt haben

Innsbruck (APA) - Die Bundes-SPÖ hat dementiert, sich in die Frage des Klubvorsitzes bei den Tiroler Sozialdemokraten „eingemengt“ zu haben. „Wir haben keine Empfehlung abgegeben und geben keine Empfehlung ab. Das ist eine Entscheidung, die rein innerhalb der Tiroler SPÖ zu treffen ist“, sagte Sprecher Stefan Hirsch der APA.

Gegenteilige Darstellungen seien „nicht korrekt“, erklärte Hirsch. Am Montag war von einem Wunsch von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner die Rede, dass Noch-Klubchefin Elisabeth Blanik Neo-Parteichef Dornauer in der Anfangsphase zur Seite stehe. Auch ein klares Signal von Bundesseite an Dornauer am Rande des Parteitags am Samstag, in der Klubvorsitz-Frage keine Eile an den Tag zu legen und damit Blanik nicht schon am Montag, wie angekündigt, nachzufolgen, wurde kolportiert.

~ WEB http://www.spoe.at ~ APA439 2019-03-04/17:38