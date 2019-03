Alkoholisierter drohte in Tirol Hütte anzuzünden

Kitzbühel (APA) - Ein alkoholisierter 38-jähriger Österreicher hat am Sonntagabend damit gedroht, eine Hütte in einem Skigebiet in Kitzbühel anzuzünden. Der Mann verhielt sich laut Exekutive gegenüber den zu Hilfe gerufenen Beamten äußerst aggressiv, sodass sie einen Pfefferspray einsetzen mussten. Einer der einschreitenden Polizisten erlitt zudem eine schwere Verletzung im Bereich seiner Rippen.

Als der 38-Jährige gegen 21.00 Uhr drohte, die Hütte anzuzünden, verständigte sein Vater die Polizei. Da die Hütte nur schwer erreichbar war, mussten die Beamten einzeln mit Ski-Doos zu der Hütte fahren. Der 38-Jährige wurde im Zuge eines Gesprächs laut Exekutive immer aggressiver und rannte plötzlich mit Anlauf und ausgestreckten Armen auf die Beamten zu.

Diese konnten ihn an den Oberarmen festhalten und mit Hilfe des Pfeffersprays schließlich festnehmen. Der 38-Jährige wurde mit einem Akja ins Tal und dort mit der Rettung zur Polizeiinspektion Kitzbühel gebracht. Nach der Einvernahme wurde der Mann am Montagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt.