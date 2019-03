Generali gründet Joint Venture im Immobilienbereich

Triest (APA) - Generali startet mit einem neuen Joint Venture im Immobilienbereich. Ziel ist die Förderung von Investitionen in Einkaufszentren in Mitteleuropa. Die neue Gesellschaft wird zusammen mit zwei Partnern mit solider Erfahrung im Immobilienbereich lanciert, berichtete Generali in einer Presseaussendung am Freitag.

Generali rechnet in Mitteleuropa mit weiterem Wachstum im Bereich Einkaufszentren, in dem es weiterhin interessante Investitionsgelegenheiten gebe, hieß es in der Presseaussendung. Bis Ende des ersten Halbjahres 2019 will Generali den ersten auf Einkaufszentren spezialisierte Fonds lancieren, der Generali Shopping Centre Fund heißen wird. Generali garantiert anfangs eine Investition von 500 Millionen Euro in dem Fonds, der in Einkaufszentren in Mitteleuropa investieren wird. Ziel ist ein Jahresgewinn von 7 Prozent zu erreichen.

In den vergangenen zehn Jahren betrug das durchschnittliche Investitionsvolumen im Bereich Einkaufszentren in Europa circa 20 Milliarden Euro pro Jahr. Ziel der Versicherungsgesellschaft ist es, im Immobilienbereich kräftiger zu investieren. Zu den Töchtern der Triester Gesellschaft zählt bereits die Generali Real Estate, die im Immobilienbereich spezialisiert ist.

