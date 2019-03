Feuer in Grazer Schul-Toilette: Schülerin musste ins Spital

Graz (APA) - Nach einer Brandstiftung in der Medienhandelsakademie in Graz hat am Montag eine Schülerin wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Zu Mittag war ein Feuer in einer Toilettenanlage im zweiten Obergeschoß entdeckt worden. Papier wurde offenbar in Flammen gesetzt, teilte die Berufsfeuerwehr mit.

Der Schulwart hatte gegen Mittag die Feuerwehr wegen des Qualms alarmiert. 23 Mann mit fünf Fahrzeugen rückten an. Die Schüler hatten sich bereits alle in Sicherheit gebracht, da die Schulleitung die Räumung des zweiten Stockes veranlasst hatte. Einsatzleiter Gerald Wonner meinte: „Zum Glück wurden bei diesem Ereignis nicht mehrere Personen verletzt. Diese Brandstiftung hätte einen noch viel größeren Schaden verursachen können.“