Europas Leitbörsen schließen überwiegend im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Montag überwiegend mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 5,02 Einheiten oder 0,15 Prozent auf 3.317,12 Zähler.

Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sorgten für Zuversicht unter den Marktteilnehmern. Medienberichten zufolge seien die Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften bereit, bestehende Strafzölle zu senken, sodass eine Beilegung des Konflikts noch in diesem Monat möglich sei. Die Papiere der Rohstoffkonzerne, die in der Regel stark auf internationale Handelsentwicklungen reagieren, legten daraufhin deutlich zu: Der entsprechende Branchenindex des Euro-Stoxx-50 rangierte mit einem Plus von 0,45 Prozent im oberen Bereich der Kurstafel.

In den andauernden Verhandlungen zum Brexit gab es unterdessen keinen Durchbruch. Der britische „Telegraph“ berichtete am Montag, dass bei den Gesprächen in Brüssel kein Ergebnis in Sicht sei, das auch die Brexit-Hardliner in London zufriedenstellen würde.

Unter den Einzelwerten gingen die Papiere von Ahold Delhaize mit einem Minus von 2,32 Prozent als größter Verlierer des Euro-Stoxx-50 aus dem Handel. Einem Bericht zufolge will der Onlinehändler Amazon sein Supermarktgeschäft in US-Metropolen ausweiten. Damit würde der weltweit größte Handelskonzern mit der niederländischen Supermarktkette in direkte Konkurrenz treten.

Zu den größten Kursgewinnern im Leitindex für die Eurozone zählte hingegen Bayer mit einem Plus von 1,29 Prozent. Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde dem Medikament Sorafenib den „Orphan Drug“-Status gewährt. Damit erhält das Mittel gegen Nierenkrebs sieben Jahre Marktexklusivität.

In Stockholm büßten die Aktien der Nordea Bank 3,48 Prozent ein, nachdem ein finnischer Fernsehsender angekündigt hatte, über Vorwürfe der Geldwäsche durch den nordeuropäischen Finanzkonzern zu berichten.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.067,88 6,18 0,20 3.061,70 Frankfurt DAX 11.592,66 -9,02 -0,08 11.601,68 London FT-SE-100 7.134,39 27,66 0,39 7.106,73 Paris CAC-40 5.286,57 21,38 0,41 5.265,19 Zürich SPI 11.046,27 43,10 0,39 11.003,17 Mailand FTSEMIB 20.718,30 23,77 0,11 20.694,53 Madrid IBEX-35 9.259,80 -7,90 -0,09 9.267,70 Amsterdam AEX 540,77 2,18 0,40 538,59 Brüssel BEL-20 3.642,13 -2,01 -0,06 3.644,14 Stockholm SX Gesamt 1.587,79 7,58 0,48 1.580,21 Europa Euro-Stoxx-5 3.317,12 5,02 0,15 3.312,10

0

Euro-Stoxx 365,31 0,53 0,15 364,78 ~

