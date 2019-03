Börse London schließt mit moderaten Gewinnen

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Montag befestigt geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 27,66 Einheiten oder 0,39 Prozent höher bei 7.134,39 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 70 Gewinner und 29 Verlierer gegenüber. Zwei Titel schlossen unverändert.

Im Fokus der britischen Anleger stand der nahende Brexit. Ein Medienbericht deutet darauf hin, dass die Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens verfrüht sein könnten. Bei den Nachverhandlungen in Brüssel sei keine Einigung in Sicht, berichtete der britische „Telegraph“ am Montag.

Unter den Einzelwerten führten die Papiere von Rightmove die Kurstafel des „Footsie“ an. Der Betreiber von Großbritanniens größtem Immobilienportal hatte vergangene Woche enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt und war am Freitag stark belastet aus dem Handel gegangen. Nach den Abschlägen von mehr als 5 Prozent zum Ende letzter Woche, legte der Rightmove-Kurs heute um 5,15 Prozent zu.

Die Aktien von Daily Mail and General Trust verteuerten sich um 4,48 Prozent, nachdem das Medienunternehmen angekündigt hatte, 896 Millionen britische Pfund (1,19 Mrd. Euro) an seine Aktionäre auszuschütten. Für Enttäuschung sorgten unterdessen die aktuellen Geschäftszahlen von Rotork. Der Umsatz des Industrieunternehmens verfehlte die Erwartungen der Anleger, woraufhin sich die Rotork-Aktien um 3,48 Prozent verbilligten.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA473 2019-03-04/19:00