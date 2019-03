Volkswagen-Tochter kann Lkw-Bauer MAN von der Börse nehmen

München/Wolfsburg (APA/Reuters) - Dem Abschied des traditionsreichen Münchner Nutzfahrzeug-Konzerns MAN von der Börse steht nichts mehr im Wege. Die Volkswagen-Lkw- und Bus-Tochter Traton hält nach einem Übernahmeangebot ausreichend MAN-Aktien, um die restlichen Kleinaktionäre zwangsweise abzufinden.

Mit dem Offert, die am Montag um 24 Uhr ausläuft, schraubte Traton seinen Anteil an MAN von knapp 76 auf 90,4 Prozent der Stammaktien, wie das Münchner Unternehmen am Montagabend mitteilte. Einige Nachzügler könnten noch hinzukommen. Nach einer Übernahme können Unternehmen den „Squeeze-Out“ einleiten, wenn sie auf mehr als 90 Prozent der Stimmrechte kommen.

Die MAN-Aktionäre hatten das Übernahmeangebot bekommen, weil Traton den Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zum Ende des Jahres gekündigt hatte. Der Rückzug von MAN von der Börse kommt der Traton-Holding unter Führung von Andreas Renschler zupass. Denn die Dachgesellschaft für MAN, für die schwedische Scania und für das brasilianische Nutzfahrzeuggeschäft von VW will - laut Finanzkreisen noch vor Ostern - selbst an die Börsen in Frankfurt und Stockholm gehen. Eine börsennotierte Tochter MAN wäre dabei eher störend.

