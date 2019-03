Fußball: Zweitligist Amstetten trennte sich von Trainer Weinstabl

Amstetten (APA) - Fußball-Zweitligist SKU Amstetten hat sich am Montag von Trainer Robert Weinstabl getrennt. Die Niederösterreicher holten in den vergangenen acht Runden der 2. Liga nur zwei Zähler und sind als Tabellen-15. akut abstiegsbedroht. Weinstabl (35) betreute Amstetten seit Sommer 2017. Der Verein will bis zum Ligaspiel in Lafnitz am Freitagabend einen neuen Trainer präsentieren.