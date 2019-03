Macron tritt erstmals vor europäischen Geheimdienstlern auf

Paris (APA/dpa) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will am Dienstag (16.00 Uhr) in Paris vor europäischen Geheimdienstlern auftreten. Anlass ist das erste Treffen einer Geheimdienst-“Akademie“, deren Gründung der 41-Jährige vor rund eineinhalb Jahre in seiner viel beachteten „Sorbonne“-Rede zur Neuaufstellung Europas angeregt hatte.

Macron will unter anderem erreichen, dass Geheimdienste mehr in den Blick staatlicher Entscheider in Europa rücken. Bei der Akademie tauschen sich laut Élyséekreisen hochrangige Vertreter nationaler Geheimdienste aus. Erwartet werden auch Vertreter aus Deutschland. Es geht ausdrücklich nicht darum, einen europäischen Geheimdienst zu gründen oder gemeinsam Spione auszubilden.