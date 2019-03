Golf: Woods fehlt bei Arnold Palmer Invitational wegen Nackenproblem

New York (APA/Reuters/dpa) - Golf-Superstar Tiger Woods hat am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter seine Teilnahme am dieswöchigen Arnold Palmer Invitational in Bay Hill wegen Verspannungen im Nacken abgesagt. Er leide schon seit Wochen darunter, teilte der US-Amerikaner mit, stehe in Behandlung. Der 43-Jährige hoffe aber, nächste Woche beim Players Championship wieder dabei zu sein.

Woods hat vor gut einem Jahr eine Auszeit wegen langwierigen Rückenproblemen beendet. Sein Rücken sei nun aber okay, bekräftigte er.

Indes hat am Montag Woods‘ Landsmann Dustin Johnson die Weltranglistenspitze zurückerobert. Der 34-Jährige führt mit einem minimalen Vorsprung auf den entthronten Engländer Justin Rose. Nie in der Geschichte der im April 1986 eingeführten Weltrangliste lagen die Golfprofis auf den Plätzen 1 und 2 derart nahe beieinander. Nur gerade einen Tausendstelpunkt liegt Olympiasieger Rose hinter Johnson. Beim Arnold-Palmer-Event hat Rose die Chance, die Führung wieder zurückzuholen.