New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag schwächer geschlossen. Der Dow Jones gab 206,67 Einheiten oder 0,79 Prozent auf 25.819,65 Zähler ab.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index fiel 10,88 Punkte (minus 0,39 Prozent) auf 2.792,81 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index reduzierte sich um 17,79 Einheiten oder 0,23 Prozent auf 7.577,57 Zähler.

