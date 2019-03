New York (APA) - Die US-Börsen haben am Montag klar schwächer geschlossen. Positive Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche konnten an der Wall Street nur im Frühhandel unterstützend. Anschließend ging es rasant in den Minusbereich.

Der Dow Jones Industrial Index gab um 206,67 Punkte oder 0,79 Prozent auf 25.819,65 Einheiten ab. Der S&P-500 Index fiel um 10,88 Punkte oder 0,39 Prozent auf 2.792,81 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index reduzierte sich um 17,79 Einheiten oder 0,23 Prozent auf 7.577,57 Zähler.

China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von „substanziellen Fortschritten“ die Rede.

Im Dow Jones büßten UnitedHealth mit einem Abschlag von 4,1 Prozent am deutlichsten ein. Walgreens kamen 2,8 Prozent zurück. Dahinter verlor die Boeing-Aktie mit 1,8 Prozent an Höhe und McDonalds verbilligten sich um 2,4 Prozent. An der Spitze im weltbekanntesten Börsenindex zogen Caterpillar um 0,7 Prozent hoch.

Amazon-Anleger freuten sich über einen Kursgewinn von 1,5 Prozent. Der Onlinehandels-Gigant will einem Zeitungsbericht zufolge Dutzende neue Supermärkte in mehreren US-Großstädten eröffnen. Die erste Filiale solle bereits Ende des Jahres in der Westküstenmetropole Los Angeles starten, schrieb das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf informierte Personen.

Tesla-Papiere verbilligten sich um 3,2 Prozent. Der Elektroauto-Hersteller will am 14. März eine neue Modellvariante vorstellen - einen SUV auf Basis seines Hoffnungsträgers Model 3.

