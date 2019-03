Frauentag - Bauernvertreterin: Frauen sollen mehr mitentscheiden

Wien (APA) - Anlässlich des nahenden Weltfrauentags am 8. März haben Bäuerinnen auf die große Bedeutung von Frauen in der Landwirtschaft aufmerksam gemacht. „Sie sichern eine flächendeckende bäuerliche Bewirtschaftung und setzen auf partnerschaftliche Bewirtschaftung der Familienbetriebe“, so die Vorsitzende der ARGE Österreichische Bäuerinnen und Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann.

Auf Gremien bezogen erklärte die oberste Bäuerinnenvertreterin in der Landwirtschaftskammer (LKÖ), dass mit der bundesweiten Umsetzung der Charta für partnerschaftliche Interessenvertretung ein Frauenanteil von 30 Prozent in Entscheidungsgremien des ländlichen Raumes erreicht werden soll.

„Unser Ziel ist es, den interessierten Bäuerinnen die Türen in alle wichtigen Positionen der Agrarwirtschaft und des ländlichen Raumes zu öffnen. Die Zukunft der peripheren Regionen liegt in den Händen der Frauen“, so Schwarzmann. „Sie haben eine Schlüsselposition inne und aus diesem Grund ist es überaus wichtig, dass künftig mehr Frauen in der Landwirtschaft bei wichtigen Entscheidungen der Agrarwirtschaft und des ländlichen Raumes mitreden und mitentscheiden können.“