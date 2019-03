Popstar und Mutter für Dido „verdammt schwieriger Balanceakt“

Wien/Berlin (APA) - Das Leben als Popstar und Mutter ist für die englische Sängerin Dido („White Flag“) „ein verdammt schwieriger Balanceakt“. Demnächst geht die 47-Jährige mit ihrem neuen Album „Still On My Mind“ auf Tour und kommt am 11. Mai in die Wiener Stadthalle F. „Das ist ein Experiment. Ich hoffe, ich habe einen Weg gefunden, wie das funktionieren kann“, sagte Dido im APA-Interview über ihre Doppelrolle.

Ihr 2011 geborener Sohn Stanley „mag Musik und ist damit aufgewachsen. Er spielt auch selbst“, erzählte Dido. Und über die anstehende Tournee sagte sie: „Natürlich ist es hart, von zu Hause weg zu sein. Aber ich denke, der Spaß wird überwiegen.“

Im Gegensatz zu vielen Kolleginnen möchte Dido ihr „Leben nicht auf sozialen Medien leben“. Allerdings seien Facebook, Instagram und Co. „eine feine Sache, um mit Fans auf der ganzen Welt zu kommunizieren. Es ist schön, ein bisschen Interaktion zu haben. Es ist interessant, wenn man von den Fans ein Feedback bekommt, etwa welche Songs sie auf meiner Tour hören wollen.“

(S E R V I C E - Internet: https://www.didomusic.com - Konzertinfos: http://go.apa.at/wa9HNGHQ)