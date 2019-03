Oper mit Libretto von Selma Lagerlöf nach 125 Jahren auf der Bühne

Göteborg (APA) - Die Oper „Fritiofs saga“, geschrieben von der schwedischen Komponistin Elfrida Andree im Jahr 1894, wird am 8. März in Göbeborg mit 125 Jahren Verspätung erstmals auf der Bühne zu sehen sein. Andree verfasste den Vierakter damals im Rahmen eines Wettbewerbs für die Einweihung der Königlichen Oper in Stockholm. Die spätere Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf schrieb das Libretto.

Das Werk wurde allerdings nicht genommen und geriet rasch in Vergessenheit. Im Jahr 2013 brachte die Wermland Oper in Karlstad erstmals einen einstündigen Auszug aus dem spätromantischen Vierakter, der auf der Wikinger-Erzählung „Frithiofs saga“ (sic! mit „th“) des im 19. Jahrhundert populären schwedischen Schriftstellers Esaias Tegner beruht. Lagerlöf ergänzte für das Libretto mehrere Frauenrollen.

Als Grund, warum das Werk trotz prominenter Beteiligung und mittlerweile attestierter musikalischer Qualität keine zeitgenössische Beachtung fand, vermutet die Dirigentin der kommenden Uraufführung, Marit Strindlund, in einem Interview mit der schwedischen Nachrichtenagentur TT, dass Andree als komponierende Frau damals nicht ausreichend ernst genommen wurde.

Die Premiere ist ausverkauft. Eine zweite Aufführung findet am 15. März im Rahmen eines Gastspiels im Kulturhaus von Jönköping statt.

(S E R V I C E - Infos und Tickethinweise auf Englisch unter https://en.opera.se/forestallningar/fritiofs-saga-2018-2019/ )