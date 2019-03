Europas Leitbörsen zur Eröffnung wenig verändert erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Nach dem mehrheitlich freundlichen Wochenbeginn werden die europäischen Aktienmärkte am Dienstag zu Handelsbeginn nur wenig verändert erwartet. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutete knapp eine Stunde vor Handelsbeginn auf ein moderates Minus von 0,12 Prozent hin. Für den Euro-Stoxx-50 wird hingegen noch ein kleines Plus erwartet.

Marktbeobachter verwiesen auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street und überwiegend auch aus Asien. Bereits am Vortag hatte der DAX Ermüdungserscheinungen gezeigt - selbst die Nachricht von „substanziellen Fortschritten“ im US-chinesischen Handelsstreit war kein Treiber mehr. Bis Handelsende ging es für das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Rosenmontag moderat abwärts.

Am Dienstag verunsichern erneut Nachrichten aus China: Angesichts des Handelskrieges mit den USA und der hohen Verschuldung gab Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel seit fast drei Jahrzehnten vor. Demnach soll die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr mit 6,0 bis 6,5 Prozent spürbar langsamer wachsen als bisher.

Der stotternde chinesische Wirtschaftsmotor ist immer wieder Anlass für Sorge bei den Investoren. In der vergangenen Woche hatten indes noch gute Daten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt für mehr Zuversicht gesorgt. Doch das niedrige Wachstumsziel zeige eindrucksvoll, „wie kritisch es aktuell um die Weltwirtschaft bestellt ist“, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein schwächeres Wachstum in China werde auch Europa und Amerika treffen.

Aus technischer Sicht seien Europas Aktienmärkte „überkauft“, so Altmann. Nach der imposanten Rally der vergangenen zwei Monate würde Kursrückschläge immer wahrscheinlicher. Während auf Konjunkturseite Einkaufsmanagerindizes aus wichtigen Volkswirtschaften der Eurozone Beachtung finden dürften, beschäftigt auf Unternehmensseite die Berichtssaison erneut die Anleger.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA055 2019-03-05/08:35