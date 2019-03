Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit knapp behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte unter dem Schluss-Stand vom Montag (3.067,68) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.039,00 und 3.081,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.052,00 Punkten aus.

An den europäischen Leitbörsen zeichnet sich ebenfalls eine verhaltene Eröffnung ab. Die Vorgaben aus Übersee sind negativ ausgefallen. Sowohl in New York als auch in Tokio haben die Aktienmärkte Abschläge verzeichnet. Datenseitig dürften am Vormittag in Europa Einkaufsmanagerindizes aus den Dienstleistungssektoren diverser Staaten aus der Eurozone sowie dem gesamten Währungsraum im Mittelpunkt stehen.

Auf Unternehmensseite gab der Vorarlberger Leuchtenkonzern Zumtobel bekannt, im dritten Quartal seines Geschäftsjahrs 2018/19 weniger Umsatz gemacht zu haben als im Vorjahreszeitraum. Der Verlust weitete sich von 9,3 Mio. auf 14,8 Mio. Euro aus. Über drei Quartale betrachtet betrug der Verlust 6,1 Mio. Euro, nach 1,7 Mio. Euro im Vorjahr.

Am Freitag hatte der ATX um 0,68 Prozent höher bei 3.061,70 Punkten geschlossen. Bei den Einzelwerten gewannen die Aktien der Immofinanz 0,64 Prozent. Der Immobilienkonzern steigerte den Vermietungsgrad seines Bestandsportfolios im Geschäftsjahr 2018 auf eine neue Rekordmarke von 95,8 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Strabag +3,51% 31,00 Euro UNIQA +2,71% 8,90 Euro Polytec +2,57% 8,78 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Marinomed -2,02% 77,60 Euro EVN -0,91% 13,10 Euro FACC -0,72% 13,72 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA056 2019-03-05/08:48