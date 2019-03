ÖH-Wahl: Dora Jandl ist VSStÖ-Spitzenkandidatin

Wien (APA) - Der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) geht mit der 23-jährigen Bildungswissenschafts-Studentin Dora Jandl als Spitzenkandidatin in die kommende ÖH-Wahl (27. bis 29. Mai). Die bisherige Sozialreferentin der ÖH-Bundesvertretung stellt sich ab heute, Dienstag, in einem kurzen Web-Video und einer Social Media-Kampagne vor, wie der VSStÖ in einer Aussendung mitteilte.

Jandl war in ihrer Schulzeit bei der Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) und in der Sozialistischen Jugend aktiv. Seit 2016 ist sie im VSStÖ tätig und seit 2017 Sozialreferentin in der Bundes-ÖH. In den kommenden Wochen werde sie auf Vorstellungstour durch Universitäts- und Fachhochschulstädte gehen. Die neue Spitzenkandidatin studiert an der Universität Wien, wo am kommenden Dienstag (12. März) auch der Kampagnen-Auftakt unter dem Slogan „Wir wollen mehr“ erfolgen soll. Inhaltlich hat sich der VSStÖ die Themen „offenen und freien Hochschulzugang“, Studienbeihilfen, leistbares Wohnen und die Verbesserung der Studienbedingungen auf die Fahnen geschrieben.