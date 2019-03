Europas Leitbörsen zur Eröffnung uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag im Frühhandel uneinheitlich und nur wenig verändert tendiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.25 Uhr mit plus 0,14 Prozent bei 3.321,80 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel marginal um 0,02 Prozent auf 11.590,76 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,10 Prozent auf 7.141,77 Punkte.

Marktbeobachter verwiesen auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street und überwiegend auch aus Asien. Zudem verunsichern erneut Nachrichten aus China: Angesichts des Handelskrieges mit den USA und der hohen Verschuldung gab Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel seit fast drei Jahrzehnten vor. Demnach soll die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr mit 6,0 bis 6,5 Prozent spürbar langsamer wachsen als bisher.

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat der chinesische Handelsminister Zhong Shan die Hoffnung auf eine rasche Lösung gedämpft. Die Unterhändler hätten immer noch „sehr viel zu tun“, sagte Zhong. Beim Washington-Besuch des chinesischen Chefunterhändlers Liu He seien die Verhandlungen „sehr schwierig und anstrengend“ gewesen.

Datenseitig rücken vor allem Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleistungsbranchen verschiedener Eurozonen-Staaten in den Fokus. Auch in den USA steht am Nachmittag ein Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor am Programm - jener des Institute for Supply Management (ISM).

Unter den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 konnten Societe Generale und AB Inbev jeweils um 0,7 Prozent zulegen und zählten damit zu den größeren Gewinnern. Bei AB Inbev verwiesen Marktbeobachter auf eine Kurszielerhöhung seitens der Deutsche Bank-Analysten.

Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich Kering mit einem Abschlag von 0,9 Prozent. LVMH büßten 0,6 Prozent an Wert ein. Orange tendierten mit minus 0,3 Prozent leichter. Die britische Investmentbank Barclays hat Orange SA von „Overweight“ auf „Equal Weight“ abgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 16,50 Euro gesenkt.

In Frankfurt zogen die Aktien von Evonik um satte fünf Prozent an. Ein stolzer Preis für das verkaufte Methacrylat-Geschäft und starke Kennziffern für 2018 haben am Dienstag die Anleger des Spezialchemiekonzerns erfreut, hieß es hier von Marktbeobachtern zur Begründung.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA077 2019-03-05/09:33