Britischer Sänger Morrissey spielt eine Woche lang am Broadway

New York (APA/AFP) - Die britische Rock-Ikone Morrissey wird im Mai eine Woche lang am Broadway auftreten, wie der 59-jährige Künstler am Montag bekannt gab. Der ehemalige Smiths-Sänger wird von 2. bis 11. Mai im Lunt-Fontanne Theatre spielen und Songs von seinem Album „California Son“ präsentieren, das am 24. Mai erscheint.

Morrissey, dessen richtiger Name Steven Patrick Morrissey ist, folgt mit seinem Broadway-Engagement auf Bruce Springsteen, dessen Konzert-Serie am Broadway zu einem großen Erfolg wurde. Ein Konzertmitschnitt davon ist auf Netflix zu sehen.