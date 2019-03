Bewaffneter Oberösterreicher bedrohte Ex-Freundin mit dem Umbringen

Vöcklabruck (APA) - Ein bewaffneter 41-Jähriger hat am Sonntagabend seine Ex-Freundin in Vöcklabruck mit dem Umbringen und einen 25-Jährigen mit einer Pistole bedroht. Mehrere Streifen nahmen den Mann aus dem Bezirk Grieskirchen noch am Tatort in der Höhenstraße fest. Er ist nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, berichtete die oö. Polizei am Dienstag.