Oerlikon steigerte Umsatz 2018 deutlich

Zürich/Freienbach (APA/awp/sda) - Der Schweizer Industriekonzern Oerlikon hat im Jahr 2018 Auftragseingang und Umsatz um mehr als 20 Prozent gesteigert. Aufgrund hoher Investitionen verharrte die Profitabilität jedoch nur auf dem Vorjahresniveau. Der Reingewinn fiel nach den Erlösen aus dem Verkauf der Sparte Drive Systems höher aus. Die Aktionäre können sich über eine kräftige Sonderdividende freuen.

Der Umsatz stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um rund 26 Prozent auf 2,61 Mrd. Franken (2,3 Mrd. Euro), wie Oerlikon am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang wuchs unterdessen um 24 Prozent auf 2,73 Milliarden. Auf Stufe EBITDA erreichte Oerlikon einen Gewinn von 406 Mio. Franken nach 322 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende Marge betrug unverändert 15,6 Prozent. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 245 Millionen, nach 151 Millionen im Vorjahr.

Alle Zahlen bis auf den Reingewinn sind bereinigt um die verkaufte Sparte Drive Systems sowie die Anpassungen durch den Rechnungslegungsstandard IFRS 15.

Den Aktionären wird die Ausschüttung einer höheren Dividende von 1,00 Franken (VJ 0,35) je Aktie vorgeschlagen. Darin ist eine Sonderdividende von 0,65 Franken enthalten, als Beteiligung der Aktionäre am Verkauf von Drive Systems.

Das Segment Surface Solutions legte bei den Bestellungen im zweistelligen Prozentbereich zu und der Umsatz habe sich in allen Regionen erhöht, hieß es weiter. Bei Manmade Fibers wurde ebenfalls der Umsatz deutlich gesteigert und auch die Profitabilität verbesserte sich im zweistelligen Prozentbereich.

Das Wachstum sei vor allem auf den von China dominierten Markt für Filamentanlagen zurückzuführen gewesen, aber auch auf die Marktdurchdringung in den USA und in Lateinamerika, so das Unternehmen.

Mit Blick auf das laufende Jahr erwartet der Konzern weiteres solides Wachstum, trotz Signalen in Bezug auf eine weitere Abschwächung der Weltwirtschaft. Für 2019 wird ein Bestellungseingang und ein Umsatz von über 2,7 Mrd. Franken und eine EBITDA-Marge nach Investitionen und Wachstumsinitiativen von über 16 Prozent in Aussicht gestellt.

Oerlikon schlägt der Generalversammlung vom 9. April Suzanne Thoma und Paul Adams zur Wahl als neue Verwaltungsratsmitglieder vor. Jean Botti habe derweil entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen, teilte der Industriekonzern am Dienstag mit.

Thoma ist CEO des Energieunternehmens BKW und verfüge über 20 Jahre Führungserfahrung in der Energie-, Automobil- und Chemieindustrie. Adams war von 2016 bis 2018 Chief Operating Officer des US-amerikanischen Unternehmens Precision Castparts.

~ ISIN CH0000816824 WEB http://www.oerlikon.com/ ~ APA088 2019-03-05/09:50