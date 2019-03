Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag wenig verändert

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel wenig verändert präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.069,05 Punkten nach 3.067,68 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein kleines Plus von 1,37 Punkten bzw. 0,04 Prozent.

Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich am Vormittag ebenfalls verhalten. Die in der ersten Handelsstunde veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für den spanischen und den italienischen Dienstleistungssektor im Februar übertrafen die Erwartungen jeweils etwas.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien der voestalpine mit einem Plus von 1,92 Prozent auf 28,11 Euro an die ATX-Spitze. Ebenfalls klar fester zeigten sich die Titel des Leiterplattenherstellers AT&S mit einem Kurszuwachs von 1,23 Prozent auf 16,46 Euro.

Lenzing-Aktien verloren nach deutlichen Vortagesgewinnen von über 5,8 Prozent nun 1,18 Prozent auf 92,45 Euro. Der Faserhersteller hat beschlossen, eine konstante Dividende von 3,00 Euro und eine Sonderdividende von 2,00 Euro vorzuschlagen.

Im breiter gefassten ATX Prime gerieten die Anteilsscheine des Beleuchtungsunternehmens Zumtobel nach Zahlen unter Druck und gaben zuletzt um 4,20 Prozent auf 7,65 Euro nach. Der Verlust des Beleuchtungsunternehmens hat sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 von 9,3 Mio. auf 14,8 Mio. ausgeweitet. Als Gründe für den Rückgang nannte das Unternehmen unter anderem einen intensiven Preiswettbewerb in der Beleuchtungsindustrie sowie deutlich geringere Umsätze im wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien.

Der ATX Prime notierte bei 1.548,54 Zählern und damit um 0,04 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 15 Titel mit höheren Kursen, 17 mit tieferen und zwei unverändert. In drei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 452.540 (Vortag: 255.482) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 10,10 (5,83) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

