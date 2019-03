Dienstleister geben deutscher Wirtschaft einen Schub

Berlin (APA/Reuters) - Die deutsche Wirtschaft kommt trotz der anhaltenden Schwäche der Industrie wieder besser in Schwung. Der gemeinsame Einkaufsmanager-Index für Industrie und Dienstleister stieg im Februar um 0,7 Punkte auf 52,8 Zähler. Das ist der beste Wert seit vier Monaten, wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte.

Das Barometer hält sich damit über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Verantwortlich für den leichten Aufwärtstrend sind allein die Dienstleister. Während die Industrie wegen Handelskonflikten und schwächerer Weltkonjunktur erstmals seit fünfeinhalb Jahren Geschäftseinbußen verzeichnete, gewann der Service-Sektor deutlich an Schwung. „Der branchenweite Abwärtstrend in der Industrie stand im direkten Kontrast zur Aufwärtsentwicklung im Dienstleistungssektor“, sagte Markit-Ökonom Phil Smith. „Sogar der Optimismus der deutschen Serviceanbieter erwachte aus seinem Winterblues und signalisierte so positive Zukunftserwartungen wie zuletzt im vergangenen April.“

Europas größte Volkswirtschaft ist im zweiten Halbjahr 2018 nicht mehr gewachsen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet im laufenden ersten Quartal mit einem Wirtschaftswachstum von einem halben Prozent.