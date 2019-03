Doping: Deutsche Radstars keine Patienten in Erfurter Praxis -Manager

Berlin (APA/dpa) - Die deutschen Radsportler Tony Martin, Marcel Kittel und John Degenkolb sowie die verunglückte Bahnspezialistin Kristina Vogel sollen keine Patienten in der Gemeinschaftspraxis des Erfurter Sportarztes Mark S. gewesen sein. Das sagte ihr Manager Jörg Werner, der die Radstars zu seinen Klienten zählt, in einem Bericht der Zeitung „Neues Deutschland“ (Dienstag-Ausgabe).

Werner selbst war bei Mark S. in hausärztlicher Betreuung: „Deswegen war ich öfter in der Praxis.“ Der Mediziner steht im Mittelpunkt der Blutdoping-Ermittlungen in Folge der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld. In dem Dopingskandal richtet sich der Fokus verstärkt auf den Radsport. Am Wochenende wurde bekannt, dass der Tiroler Stefan Denifl gedopt haben soll. Der Steirer Georg Preidler teilte am Montag mit, dass er sich selbst angezeigt habe.