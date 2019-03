Frontalzusammenstoß forderte in Tirol zwei Schwerverletzte

Seefeld (APA) - Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Leutascher Landesstraße bei Seefeld in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat in der Nacht auf Dienstag zwei Schwerverletzte gefordert. Die beiden Autofahrer, eine 56-jährige Österreicherin und ein 35-jähriger Bosnier, waren aus bisher unbekannter Ursache zusammengeprallt. Beide Lenker mussten laut Polizei in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.