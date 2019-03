Polizei sucht Hinweise zu Fahrzeug nach Bankomat-Diebstählen in OÖ

Lohnsburg/Aspach (APA) - Nach zwei versuchten Bankomat-Diebstählen im Innviertel bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei den Taten am 25. Jänner in Lohnsburg (Bezirk Ried im Innkreis) und am 14. Februar in Aspach (Bezirk Braunau) wurde dasselbe Fahrzeug verwendet, von dem sogar Teile zurückblieben. Beide Mal richteten die Täter großen Schaden an und flüchteten ohne Beute.

Bei dem Wagen handelt es sich um einen Land Rover Discovery II, Baujahr 1998 bis 2004, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag mitteilte. Das Auto ist grün lackiert, teilweise foliert und könnte zuvor rot oder orange gewesen sein. Es müsse erhebliche Beschädigungen aufweisen. Bei den beiden versuchten Diebstählen blieben mehrere Bestandteile zurück, unter anderem eine vollständige Hecktür samt dem deutschen Kennzeichen „PAN-KG382“.

Diese Nummer aus dem Landkreis Rottal am Inn war in den vergangenen sieben Jahren nicht mehr zum Verkehr zugelassen und weist gefälschte Plaketten auf. Eine Diebstahlsanzeige liegt bisher nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise zu Fahrzeug und Kennzeichen an das Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Telefonnummer 059133 403333 oder jede Polizeiinspektion.

(Bildaviso: Fotos von dem Fahrzeug können unter http://go.apa.at/3gWmF89c heruntergeladen werden.)