Mann bei Drogendeal in Innsbruck ausgeraubt

Innsbruck (APA) - Ein laut Polizei stark alkoholisierter Einheimischer ist am Montagnachmittag bei einem Drogendeal in der Sterzinger Straße in Innsbruck ausgeraubt worden. Der Mann wollte von drei bisher Unbekannten Cannabis kaufen. Als es Differenzen bezüglich des Preises gab, zog plötzlich einer der Dealer ein Messer und raubte dem potenziellen Käufer seine Geldtasche, teilte die Polizei mit.

Im Anschluss flüchteten die drei Unbekannten. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein Mann kontrolliert und vorübergehend festgenommen. Nach einer genaueren Überprüfung konnte der Mann jedoch als Täter ausgeschlossen werden, hieß es seitens der Exekutive. Die Unbekannten erbeuteten einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.